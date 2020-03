Negen pv’s voor overtreden coronamaatregelen: “Vooral jongeren op de bon” Cedric Matthys

30 maart 2020

14u30 28 Wetteren In de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen hebben het afgelopen weekend negen mensen een proces-verbaal gekregen voor het niet-naleven van de coronamaatregelen. “We moeten vooral jongeren bekeuren”, zegt woordvoerder Stefan Schamp.

Negen pv’s en tien waarschuwingen. Dat is de balans van het derde coronaweekend in de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen. Wie de regels overtrad, kreeg van de politie prompt een boete van 250 euro. “Vooral tieners, twintigers en dertigers lopen tegen de lamp”, legt woordvoerder Stefan Schamp uit. “Zo onderschepten we in de nacht van zaterdag op zondag twee vriendengroepen tijdens een niet-essentiële verplaatsing.”

In beide gevallen ging het om Gentenaars die in de politiezone een vriend kwamen bezoeken met de wagen. “De eerste groep hielden we rond half zeven ‘ s avonds staande”, vertelt Schamp. “Zij zagen onmiddellijk hun fout in. De tweede groep, die we rond één uur ‘s nachts aantroffen, liet echter uitschijnen dat ze geen weet hadden van de nieuwe maatregelen. Daar trapten we niet in.”

Aanpak verstrengd

De woordvoerder hoopt dat de acties van de politie overtreders op andere gedachten zal brengen. Hij benadrukt dat de agenten steeds strikter te werk gaan. “Nu gaven we nog tien waarschuwingen”, zegt Schamp, “vooral in het begin van het weekend. Zondag hebben we onze aanpak verstrengd. Mocht je volgende week nog eens bellen dan denk ik dat zo goed als alle bekeuringen pv’s zullen zijn.”