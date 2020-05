Nauwelijks volk op de baan maar toch tien laagvliegers naar politierechtbank Didier Verbaere

11 mei 2020

17u50 1 Wetteren In april was er nauwelijks verkeer op de baan maar toch moeten zich maar liefst tien snelheidsduivels verantwoorden voor de politierechtbank.

In april voerde de politie naast coronacontroles ook snelheidscontroles uit in de zone Wetteren, Laarne, Wichelen. Er werden 6.169 voertuigen gecontroleerd en 230 bestuurders, of 3,73 procent, reed te snel. Maar liefst 10 bestuurders moeten zich verantwoorden voor de politierechtbank.

Op de Massemsesteenweg in Wetteren werd een topsnelheid gemeten van 92 kilometer per uur. De maximumsnelheid bedraagt er 50 per uur. Daar werden vier chauffeurs gedagvaard. Ook in Laarne werden drie bestuurder gedagvaard. In de Rivierstraat werd een chauffeur geflitst aan 123 kilometer per uur en op de Heirweg een laagvlieger aan 136 kilometer per uur. De maximum toegelaten snelheid bedraagt er 70 per uur.