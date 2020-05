Na zware brand en coronacrisis mag Pasta Santa eindelijk de baan op met verse pasta’s Didier Verbaere

18 mei 2020

13u29 0 Wetteren Liefhebbers van verse pasta kunnen voortaan terecht bij Pasta Santa. Het mobiele kraam van Koen Maes mag eindelijk uit haar kot en heeft vaste standplaatsen in Wetteren, Wichelen, Laarne en Serskamp.

Koen Maes (40) was medezaakvoerder van Pizza Volante toen een zware brand in hun loods in juli 2018 de mobiele kramen en alle materiaal vernielde. Hij bleef echter niet bij de pakken zitten en startte vorig jaar op eigen benen met Pizza Santa. Met zijn mobiele pizzakraam staat hij op tal van vaste locaties en er is ook een vast kraam in de voormalige frituur op het Gemeenteplein van Melle. En in april wou hij startten met Pasta Santa, een mobiel kraam met dagverse pasta. En toen kwam de coronacrisis.

“Aan onze pizzakramen kregen we vaak de vraag naar pasta en dus besliste ik om ook een pastakraam op te starten. Dagelijks voorzien we een vijftal pasta’s die we ter plaatse maken met eieren van onze eigen kippen.

Onze boodschap is lokaal. We zetten in op de korte keten en werken enkel met seizoensgebonden producten die we aankopen bij de lokale telers zoals De Seizoenschuur, Pacha Greens en Berloumi”, vertelt Koen.

Vegetarisch alternatief

“Samen met diëtiste en voedingsdeskundige Linde Van Hauwermeiren zorgen we ook voor een glutenvrij en vegetarisch alternatief gebaseerd op de Italiaanse klassiekers. En we hebben aandacht voor het milieu met honderd procent composteerbare verpakkingen van suikerriet. Onze restjes voeren we tenslotte aan onze eigen varkens”, besluit Koen. De standplaatsen- en uren vind je op www.pastasanta.be.