N-VA schenkt zitpenningen aan goeie doelen na geschorste gemeenteraad Didier Verbaere

19 juni 2019

21u16 0 Wetteren Ook N-VA Wetteren heeft haar zitpenningen van de geschorste gemeenteraad van 26 maart weggeschonken aan het goeie doel. Het PWO, Permanent Welzijn Overleg voor mensen met een laag inkomen, krijgt 500 euro en ook de actie rond de aankoop van de speelweide aan de school in Overbeke mag 250 euro op haar rekening bijschrijven.

Eerder had Eén raadslid Herman Maudens zijn prestatiegeld van de geschorste raad weggeschonken aan de Kampenhoeve, een ezel- en paardencentrum dat zich richt op kinderen en volwassenen met een mentale of fysieke beperking. De gemeenteraad in Wetteren werd op 26 maart na enkele minuten geschorst. Schepen Katrien Claus (CD&V) moest door rugproblemen verstek geven. De oppositie van Open Vld, N-VA en Vlaams Belang stapte op waardoor de meerderheid niet meer rechtsgeldig kon vergaderen. Eén en N-VA beloofden toen dat ze de zitpenningen nuttig zouden besteden en houden dus woord.