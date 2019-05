Mysterieuze rookpluim schakelt alarm en automatische brandluiken in parking onder Rode Heuvel in Didier Verbaere

30 mei 2019

18u47 0 Wetteren De brandweerkorpsen van Wetteren en Wichelen snelden donderdag omstreeks 18 uur naar de parkeergarage onder Rode Heuvel in Wetteren. Een getuige had er op de eerste particuliere parkeerverdieping onder het gemeentehuis een rookpluim opgemerkt en alarmeerde de hulpdiensten. Het bleek vals alarm.

Kort daarop trad het brandalarm in werking en sloten de automatische brandluiken in de garage zich. De brandweer doorzocht de drie verdiepingen onder het plein, maar kon geen brandhaard vinden. De oorzaak is dan ook moeilijk te achterhalen. Maar alle brandluiken sloten zoals het hoorde en het ventilatiesysteem trad in werking. Een goeie test voor het alarm dus.