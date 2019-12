Muzikant Dirk - Torre - Tondeleir (54) overleden na korte ziekte Didier Verbaere

02 december 2019

20u50 0 Wetteren Familie, vrienden en ongelooflijk veel muzikanten hebben dinsdag in het crematorium Westlede in Lochristi afscheid genomen van Dirk Tondeleir. De muzikant uit Wetteren overleed vorige week thuis op 54-jarige leeftijd na een korte ziekte.

Torre voor de vrienden was een muzikant in hart en nieren en speelde bij ontelbare bands, zoals Radio Negra. “Radio Negra verliest een geweldige én enthousiaste bassist, een fijne lieve vriend met een zalig gevoel voor humor, een rots in de branding, een wijs man. We hadden samen nog véél plannen. Alle liefs en sterkte aan Els, zijn lieve vrouw die altijd op de eerste rij stond en zijn familie”, meldt zijn band. Hij woonde lange tijd in Gent waar hij goed bevriend was met wijlen Patrick De Witte (pdw).

In Wetteren stond hij vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen nog op de lijst van de sp.a . “Beste keusgenoten. Ik sta met enige trots op deze lijst omdat ik het een echte schande zou vinden dat er geen enkele socialist in de gemeenteraad zit. Voor alle duidelijkheid: ik ben geen lid. Hoogstens een aanhanger van Marx. Groucho Marx, welteverstaan. I Don’t Want to Belong to Any Club That Will Accept Me As A Member”, schreef hij daarover.

Dirk laat zijn vrouw Els Derho en de drie kinderen Amel, Anouk en Margot na.