Muziekensemble ‘d Eaux Sérieuses eindigt 25ste jubileumjaar in Bar ‘d Eaux Didier Verbaere

17 januari 2020

20u22 4 Wetteren Het Wetterse muziekensemble d’Eaux Sérieuses rondt haar 25ste levensjaar af met een totaalspektakel. “Bar ‘d Eaux zal helemaal in de jazz sfeer ondergedompeld zijn”, klinkt het.

Het muziekensemble begon als jeugd spin-off van een volwassen harmonie en groeide uit tot een zelfstandig en divers gezelschap van ongeveer 45 jonge en minder jonge muzikanten onder leiding van dirigent en mede-oprichter Thomas De Winter. Ze spelen dwarsfluit, klarinet, saxofoon, hoorn, bugel, trompet, euphonium, trombone, tuba, bas of percussie.

Bar ‘d Eaux

Op 13 en 14 maart brengen ze voor de 22ste keer een nieuw groot muziekproject op de Wetterse planken van CC Nova. “Na de reis door de wereld van de tango, de maffia, de poolreizigers, enz …, nemen we de tijd om relaxed te loungen in Bar d’eaux. We krijgen versterking van jazz-zangeres Vanessa Matthys (Vanessa Matthys Quartet) en zanger-gitarist Pieter Peirsman (Hooverphonic, Slow Pilot). Bar d’eaux brengt jazz-, swing- en popklassiekers in een nieuw en verrassend jasje. Een tipje van de sluier: Frank, Norah, Pharrell, Ray en Peggy strijken neer in onze muziekbar”, zegt Vanessa Bosseman van ‘d Eaux Sérieuses.

Een rijk muzikaal parcours afgelegd

“Elk jaar, ergens half maart, vergasten we Wetteren op een voorstelling waarin muziek de boventoon voert, met dat ietsje meer. Soms is dat een gastartiest met een specifiek repertoire, soms een muzikaal thema, soms een totaalvoorstelling met muziek-tekst-beeld. Tussendoor spelen we ook in de kiosk op de zomerse zondagsmarkt, tijdens het kermisweekend op het terras van CC Nova en bij andere gelegenheden op aanvraag. Met een uitgebreid repertoire variërend van licht klassiek tot funky muziek, country, pop, swing, musical, filmmuziek, ... stellen we voor heel uiteenlopende gelegenheden een aangepast programma samen in functie van het evenement”, besluit Vanessa. Info en tickets op www.deaux-serieuses.be.