Muziek & Magie op 9 en 10 november in CC Nova met Kobe Van Herwegen Didier Verbaere

05 november 2019

10u37 0 Wetteren Het Koninklijk Fanfare Orkest Volksopbeuring uit Massemen brengt op zaterdag 9 en zondag 10 november Muziek & Magie in cultuurcentrum Nova. Samen met goochelaar, presentator, acteur en duivel-doet-al Kobe Van Herwegen brengen ze een totaalspektakel waarin muziek en magie centraal staat.

In een betoverend decor brengt het fanfareorkest thematische muziek waarbij Kobe als centrale gast met zijn magische trucs voor de intermezzo’s zorgt. Ook de Kopernootjes, de jonge samenspelgroep van de vereniging, zijn van de partij.

Kobe Van Herwegen ging na zijn middelbare opleiding aan de slag als huisgoochelaar bij de populaire kinderzender Ketnet. Wat later wordt hij hier ook vaste presentator en rolt hij van het ene programma in het andere. In deze periode verbaast Kobe ook menig bekende Vlaming als deel van ‘De Magische 4’, een tv-programma op VT4. Snel krijgt hij de kans zijn eigen goochelprogramma ‘AbraKodabra’ voor televisie te schrijven. Het theater blijft zijn tweede thuis en al snel speelt hij de meest uiteenlopende rollen in verschillende theaterstukken en musicals in Vlaanderen en Nederland. Vandaag werkt Kobe als freelancer op creatief vlak en blijft hij naast acteur ook als goochelaar of presentator actief.

Op zaterdag begint het concert om 20 uur, op zondag is er een matinee om 16 uur. Meer info en tickets via www.volksopbeuring.be