Muziek in de watermolen Didier Verbaere

27 november 2019

13u40 2 Wetteren Het Martinuskoor van Massemen en enkele gastmuzikanten brengen op zaterdag 30 november en zondag 1 december O Mill Mill O, een exclusief concert doorspekt met klassieke liedjes over water en molens in de Van Hauwermeirsmolen van Massemen.

‘Daar bij die molen’ kan iedereen zingen. Maar wist je dat vele molenliedjes al eeuwenoud zijn en daardoor immatrieel erfgoed zijn van de molenwereld? Er moeten in het Nederlands wel honderden molenliederen geweest zijn, want weinig beroepen hebben zangers zo geïnspireerd als dat van de molenaar. Zijn reputatie veranderde door de eeuwen heen, maar één constante is gebleven: er deugt vaak iets niet.

Het concert brengt een gevarieerd programma liedjes van aan de waterkant door de eeuwen heen, met een mengelmoes van genres, herkomst en talen. Gert De Wilde (clavecimbel), Debby De Smet (dwarsfluit), Josephine De Vuyst (viool), Eric De Kesel (gitaar) zorgen voor de begeleiding. Tickets en info op www.watermolenmassemen.blogspot.com en via 0496/43.37.66.