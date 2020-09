Mooiste Selfies met kapelletjes in de prijzen Didier Verbaere

25 september 2020

16u56 0 Wetteren Naar aanleiding van de Open Monumentendag lanceerde de Provinciale erfgoeddienst een wandel- of fietstocht langsheen de kapelletjes in ondermeer Wetteren. Deelnemers konden de tocht promoten door een selfie te maken aan één van de kapelletjes. De winnaars werden nu in de bloemen gezet.

“Open Monumentendag gaat over monumenten en kapelletjes zijn kleine lokale monumentjes. Met deze fietskaart wilden we graag iedereen laten kennismaken met deze mooie gebouwen in onze gemeente. Voor de kinderen was er ook een aparte vragenlijst opgemaakt om al spelend en zoekend op ontdekkingstocht te gaan. De fietskaart-brochure blijft bestaan als toeristisch product en kan altijd bekomen worden in het Infopunt”, zegt schepen van Toerisme Dietbrand Van Durme.

Drie deelnemers wiens selfie de brochure met kaart sierden werden in de bloemen gezet. Marie-Claude De Poorter werkt als vrijwilliger bij de Dienst Toerisme. Stefaan De Meyer, vrouw Lien en dochters Ella en Louise poseerden aan de Kapel in Massemen. En de hoofdprijswinnaars zijn twee broers Dries en Bart De Clercq. Zij leverden een complete fotoreportage af. Voor de kinderzoektocht werden twee kinderen uit Westrem gekozen. Cédric en Céline Van Holder laten hun liefde voor Westrem duidelijk blijken door elk een kapelletje uit Westrem als lievelingskapel op te geven. De winnaars kregen enkele waardebonnen en literatuur mee naar huis.