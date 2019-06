Montmartre en doop van de reuzen op het Dorpsplein voor 1.000 jaar Massemen Didier Verbaere

24 juni 2019

06u00 0 Wetteren Tijdens het weekend van 28 tot 30 juni viert Massemen zijn 1000ste verjaardag. KVVE Massemen en Scouts Karekiet Edelweiss trappen het weekend af met een openluchtfuif. Op zaterdag wordt het Dorp omgedoopt tot Montmartre en op zondag worden de Massemense reuzen gedoopt.

Massemen viert zijn duizendste verjaardag. In 1019 werd het dorp voor het eerst op papier vermeld. Een heel jaar lang viert de deelgemeente van Wetteren de verjaardag, maar komend weekend is het grote feestweekend. Op vrijdagavond is er een fuif op het dorpsplein met Spetsen en Kletsen Soundsystem, DJ Bjorn en Maesive.

En zaterdagmiddag wordt het plein even Montmartre, een plein waar grote en kleine kunstenaars hun hartje kunnen ophalen. Wil je schilderen, tekenen, kalligraferen of boetseren? Eventueel muziek maken? Zorg dan dat je erbij bent en meld je aan op info@1000jaarmassemen.be. Ben je wat minder artistiek aangelegd, maar kriebelt het toch? Geen probleem! Caz’n (http://www.cazn1.net/) zal er zijn om je te begeleiden. Hij zorgt samen met de kinderen voor een interactief kunstwerk. Ook professioneel schoonschrijfster Mieke Mertens biedt een helpende hand bij het kalligraferen van je favoriete citaat.

Daarnaast is er ook plaats voor creaties met stoepkrijt, klei of ander materiaal. Speciaal voor de kinderen zijn er workshops kalligrafie en juwelen maken. De namiddag is vrij toegankelijk voor iedereen met een creatief hart voor Massemen. Het wordt geflankeerd door het jaarlijkse petanquetornooi van de stratencompetitie en een gezellig terrasje waar je - jawel - pastis kan krijgen.

Op zondag 30 juni is er na de eucharistieviering een aperitief op het plein. Aansluitend kan je genieten van côte à l’os of scampi met frietjes. Om 14 uur is er een optreden van @Vundum en om 16 uur worden de reuzen gedoopt. Alle info op www.1000jaarmassemen.be en www.pwmassemen.be.