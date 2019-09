Montmartre aan de Schelde : Wetteren toont artistiek talent in openlucht Didier Verbaere

16 september 2019

13u11 0 Wetteren Groen&Co en Het Klein Verzet dopen Rode Heuvel in Wetteren aanstaande zondag opnieuw om tot Montmartre aan de Schelde.

Tussen 15 en 17 uur verandert het plein in een open podium voor creatief talent. Muzikanten, schilders en andere performers zijn welkom om er hun talenten te delen. En uiteraard verwachten ze ook heel wat publiek. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.