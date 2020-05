Mondmaskers voor alle Wetteraars worden aan huis geleverd Didier Verbaere

15 mei 2020

17u39 0 Wetteren Het Lokaal Bestuur Wetteren is vrijdagmiddag gestart met de persoonlijke huis-aan-huis bedeling van de aangekochte mondmaskers voor alle inwoners. Dit weekend worden Ten-ede en Westrem bedeeld. Volgend weekend het centrum en nadien de andere straten, wijken en deelgemeentes.

Gemeentepersoneel en vrijwilligers bellen bij elk huis aan en leggen, net zoals pakjesbezorgers, de envelop met mondmaksers op de drempel. Bewoners kunnen zo onmiddellijk controleren of er één masker per gezinslid is geleverd. Wie niet thuis is, krijgt later een nieuw bezoek. “Alle medewerkers en vrijwilligers dragen een fluo hesje en badge. Ze zullen ook nooit vragen om in huis te komen. Blijf dus alert voor andere personen die zogezegd in naam van de gemeente langskomen, geld vragen of binnen willen”, aldus het gemeentebestuur.

Vrijwilligers voor de weekends van 22 en 29 mei kunnen zich nog steeds melden via www.impactdays.co/nl/wetterenhelpt of op 09/369.00.50. Heb je dringend een masker nodig? Neem dan contact op met het Sociaal Huis via info@sociaalhuis.wetteren.be of op 09/365.73.73.