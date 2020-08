Mondmaskerplicht in bebouwde kom blijft van kracht tot half september Didier Verbaere

28 augustus 2020

14u16 1 Wetteren Het verplicht dragen van een mondmasker in de bebouwde kom in Wetteren en de deelgemeentes blijft voorlopig van kracht tot half september. “Dat schept duidelijkheid”, zegt eerste schepen Robbe De Wilde (Groen&Co).

Heel wat inwoners stellen het nut voor het dragen van een mondmasker in, vaak lege, straten in vraag. Zeker nu heel wat gemeenten in de omgeving de verplichting versoepelden tot het dragen op drukke plaatsen. “Het verplicht dragen schept duidelijkheid en laat geen ruimte voor interpretatie over wat nu een drukke plaats is of niet. Uiteraard vinden wij het dragen van een mondmasker ook niet altijd fijn. Maar we houden de regel nog minstens 14 dagen aan”, klinkt het.

Het lokaal bestuur wijst erop dat de start van de scholen en de terugkeer van vakantiegangers aanmaant tot voorzichtigheid. De situatie wordt week na week in de veiligheidscel van de gemeente opgevolgd. Raadslid Wouter Bracke (VB) wil het afschaffen van de mondmaskerplicht alvast dinsdag op de agenda van de gemeenteraad plaatsen.