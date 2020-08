Mondmaskerplicht blijft behouden bij start van schooljaar in Wetteren: “Pas volgende week bekijken we versoepeling” Didier Verbaere

17u18 0 Wetteren De mondmaskerplicht in alle bebouwde kommen van Wetteren blijft nog minstens één week behouden. Pas na evaluatie door de veiligheidscel kan er een versoepeling komen.

“Het verplicht dragen van een mondmasker in het centrum en binnen de bebouwde kom werpt nog steeds zijn vruchten af. Het aantal besmettingen in Wetteren blijft bijzonder laag. We zijn onze Wetteraars erg dankbaar voor hun medewerking en het opvolgen van de regels”, zegt burgemeester Alain Pardaen.

“Aan het einde van de zomervakantie klinkt de vraag, of de mondmaskerplicht moet behouden blijven. Wetteren kiest ervoor om de plicht nog eens een bijkomende week aan te houden. Mits een gunstig advies van de veiligheidscel volgende week en mits gunstige cijfers kan er eventueel volgende week al na de cel, een versoepeling worden doorgevoerd. In deze periode komen immers nog heel wat inwoners terug van vakantie. Het is ook nog niet duidelijk welk effect de start van het schooljaar zal hebben. Elke week bekijken we de hele situatie opnieuw, in onze crisiscel, met onder meer vertegenwoordigers van politie en de medische sector. Hier wordt beslist over een latere eventuele versoepeling.”