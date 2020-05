Mondmaskerfabriek opgestart in oude sporthal De Warande: 20 naaisters aan de slag tussen klimrekken Didier Verbaere

04 mei 2020

13u33 0 Wetteren In de oude sporthal van Wetteren starten vrijwilligers maandagochtend een groot naaiatelier op om mondmaskers te stikken. “In onze ‘mondmaskerfabriek’ willen we op grote schaal stoffen maskers fabriceren”, meldt het gemeentebestuur.

“Momenteel gaan zo’n 20 stiksters aan de slag in de sporthal en er zijn ook al 5 thuisateliers. De stof is geschonken door de leverancier waar we de mondmaskers voor de bevolking bestelden. De linten kregen we van lingeriebedrijf Van De Velde”, zegt schepen Lieve De Gelder (CD&V). Wie wil helpen, kan contact opnemen met Christine Paepe op 09/366.31.04 of zich aanmelden op www.impactdays.co/nl/wetterenhelpt.