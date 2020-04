Mondmasker voor elke Wetteraar Didier Verbaere

24 april 2020

16u09 34 Wetteren Het schepencollege van Wetteren heeft vrijdagnamiddag beslist om elke Wetteraar te voorzien van een mondmasker. Het gaat om kwaliteitsvolle, herbruikbare, wasbare maskers, die zijn goedgekeurd door medische experts.

“In de maskers moet een filter geplaatst worden, als extra bescherming. De gemeente zorgt ook voor 3 filters voor elke Wetteraar. Bij de keuze van de leverancier is rekening gehouden met lokale en sociale economie. De bestelling is geplaatst bij een Oost-Vlaamse firma en de productie gebeurt deels door lokale maatwerkbedrijven”, meldt de gemeente.

De mondmaskers zullen in de eerste helft van mei bedeeld worden. Bij de bedeling krijgen de inwoners ook informatie over hoe ze het masker correct moeten dragen en hoe het te wassen. Het gebruik van een mondmasker dient in hoofdzaak om de anderen te beschermen wanneer men zelf besmet zou zijn.