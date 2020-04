Molenbeek opnieuw zwaar vervuild aan Van Hauwermeirsmolen Didier Verbaere

18 april 2020

17u25 54 Wetteren In de Molenbeek in Massemen werd zaterdagvoormiddag ter hoogte van de Van Hauwermeirsmolen opnieuw zware milieuvervuiling vastgesteld. Een dikke en witte schuimlaag dreef er op de beek.

Het aantal milieuvervuilingen valt niet meer te tellen. Na quasi elke droge periode en regenval verkleurt de beek ter hoogte van Massemen door producten of brandstoffen die stroomopwaarts worden geloosd. “Het enige wat we kunnen doen is de politie verwittigen, maar vaak is de vervuiling al weggespoeld als ze arriveert”, zegt Agnes Bellemans van de watermolen langs de Molenbeek.

Al te vaak gebeurt de vervuiling tijdens een weekend als de politie te weinig patrouilles op de baan heeft en de milieu-inspectie geen ambtenaren in dienst heeft. Gelukkig is er ook goed nieuws aan de watermolen. Want de grote gele kwikstaart brengt er opnieuw vier flinke jongen groot.