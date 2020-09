Moestuin, kippenhok en herbruikbare drinkfles: schooljaar afgetrapt met oog voor het milieu Didier Verbaere

01 september 2020

11u44 0 Wetteren/oosterzele Duizenden kinderen en jongeren zijn dinsdagochtend opnieuw naar school getrokken. Met de nodige maatregelen en een flinke dosis ontsmettingsgel werd het nieuwe schooljaar op gang getrokken.

In de Vrije Basisschool van Sint-Theresia in Wetteren Overbeke werd het jaarthema Groen/Groei voorgesteld. “We willen in verschillende fases meer groen op school brengen. Tijdens de zomervakantie werd een boomstammenparcours aangelegd en maakten we een moestuin met kippenhok. Alles wordt nu samen met de kinderen gezaaid en geplant zodat de bloemen, planten en bomen samen met hen mee kunnen groeien”, zegt de directie.

Vrije basisschool De Appelaar in Oosterzele zette de eerste schooldag in met met muziek en dans. Op de tonen van Jerusalema gaven juf Amber en enkele kinderen het goeie voorbeeld. Het jaarthema op de school is: water, elke druppel telt. “Met dit thema willen we naast hygiëne de nadruk leggen op klimaatverandering, gezelligheid, gezondheid en sport- en spelmogelijkheden met water, water in het landschap maar ook in de kunst. We willen ons gewoon goed voelen als een vis in het water”, zegt directeur Joris Raemaekers. Elke leerling kreeg ook een herbruikbare drinkfles.