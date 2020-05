Moederdagwensen op veilige afstand en met muziek in woonzorgcentra



Didier Verbaere

10 mei 2020

17u14 0 Wetteren Woonzorgcentra in onder meer Wetteren, Destelbergen, Wichelen en Merelbeke deden er vandaag alles aan om de mama’s een aangename Moederdag, met veilig bezoek, te bezorgen. Kinderen konden er eventjes terecht voor snelle wensen op een Moederdagterras achter plexischermen.

In het Woonzorgcentrum van Lemberge in Merelbeke konden zaterdag en zondag zoon en dochterlief eventjes goeiedag komen zeggen op het terras. De bezoekers kregen buiten een plaatsje onder een tent terwijl ze met mama veilig achter plastic en op respectabele afstand een babbeltje konden slaan. “Het is twee maanden geleden dat ik ons ma zag”, zegt Helga Persijn op bezoek bij mama Yvonne Van Brussel (93). “Ze is nog in goeie gezondheid maar toch een dikke chapeau hoe kranig ze het hier allemaal volhoudt. Hopelijk kunnen we binnenkort wekelijks op bezoek komen. Zelfs een halfuurtje zou al fijn zijn”, zegt Helga.

Ook Jean Marie Heynderickx komt met partner Dorien De Zitter voor het eerst op bezoek bij zijn mama Nelly Piens (90) in Lemberge. “We zijn blij dat ze het goed stelt, maar je kan niet voorzichtig genoeg zijn”, zegt het koppel.

In Wetteren kon het bezoek binnen in de polyvalente zaal een bezoek brengen aan hun ma. Maar ook hier gelden strikte voorzorgsmaatregelen. Met plastiek schermen en twee meter afstand tussen bewoner en bezoek. “Voor ons leek het inrichten van een bezoekmoment het mooiste geschenk dat we aan de moeders konden geven”, zegt directeur Luc De Gussem. In totaal kregen 40 moeders er gisteren bezoek van hun kinderen in beperkte tijdsblokken en met een maximum van 12 bezoekers per uur. Tom Van Mieghem was in elk geval blij dat hij samen met moeder Christine De Roo (70) kon klinken op Moederdag. “Ik ben vaak op bezoek aan het raam geweest en we bellen veel. Maar dit is toch veel beter”, zegt Tom.

Woonzorghuis Molenkouter in Wichelen had Herbert De Schaepmeester uitgenodigd voor een concert in de afgesloten binnentuin van het rusthuis. Herbert komt regelmatig optreden in Molenkouter en schreef zelf een lied over de coronacrisis voor ‘De Warmste Téleviese’. Ook buiten aan de ramen was er veel bezoek zondagnamiddag.

En in Destelbergen brachten broer en zus Hubert en Astrid Verstuyft een privaat optreden aan het raam van mama Clara Raman. Ook in Kouterhof werden korte ontmoetingen toegestaan in afwachting van het wekelijkse bezoek vanaf 18 mei. Zo werd het voor heel veel families vandaag toch nog een fijne Moederdag.