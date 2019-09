Mobiel 21 houdt inspiratiedag voor Fietsen zonder leeftijd in Wetteren Didier Verbaere

24 september 2019

16u37 0 Wetteren Mobiel 21 is in Vlaanderen de motor van het project Fietsen zonder Leeftijd. Op 20 locaties in het land trekken vrijwilligers erop uit als piloot van een riksja om ritjes te maken met ouderen. Ook in Wetteren zette wielertoeristenclub Lambroek zo’n project op stapel.

“En dat is uniek want vaak zijn het Sociaal Huis of de Woon Zorg Centra die de piloten leveren”, zegt Marleen Swinnen van Mobiel 21. In Wetteren verzamelden 8 Vlaamse initiatieven en zo’n 30 vrijwilligers om ideeën uit te wisselen en inspiratie op te doen. Daarna trok het gezelschap voor een verkwikkende fietstocht in de regen langs de Kalkense Meersen en het Prullenbos.

In Wetteren wordt op zondag 29 september een fietstocht georganiseerd door Café De Lindekens in de Zavelstraat. De opbrengst gaat naar de aankoop van een riksja voor WZC Schelderust. Vrije start vanaf 8.30 uur aan hef café voor een tocht van 50 kilometer. Deelname kost 5 euro.