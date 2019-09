Missing link op fietssnelweg tussen Wetteren en Schellebelle wordt aangelegd Didier Verbaere

13 september 2019

16u39 0 Wetteren Aan de Warandelaan werd vrijdagnamiddag de eerste ‘spadesteek’ gegeven voor de aanleg van een fietspad langs de spoorweg tussen Wetteren en Ertbrug in Schellebelle. Het 850 meter lange fietspad is een belangrijke ‘missing link’ op de fietssnelweg F2 en F44 tussen Gent, Wetteren, Aalst en Dendermonde. Het fietspad zal in het voorjaar van 2020 klaar zijn en kost 400.000 euro waarvan de helft door de Vlaamse Overheid wordt betaald.

In het voorjaar van 2020 kunnen scholieren en werknemers op een veilige, directe en comfortabele manier naar school of het werk fietsen in Gent, Wetteren, Aalst en Dendermonde. Het stuk fietssnelweg in Wetteren is een relatief klein stuk over een afstand van 850 meter, maar wel een belangrijk onderdeel. “Het is een ontbrekend stuk, een ‘missing link’, tussen Wichelen en Wetteren en worden de dorpen ten oosten van Wetteren met Wetteren verbonden. Het is een heel belangrijke bouwsteen in de gestage, maar zekere realisatie van de fietssnelweg tussen Gent en Wetteren en Dendermonde, en tussen Gent en Aalst”, zegt Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit.

Eindelijk van start

De eerste studies voor de aanleg dateren reeds van 2009 maar het treinongeval in 2013 zetten de plannen jarenlang on hold. Vandaag werden de werken aangevat. Het nieuwe fietspad komt op schanskorven die in de bermen naast de sporen worden ingepland. Op die manier wordt het landschappelijk waardevol gebied gespaard. Het pas zal 3 meter breed zijn en de gemeente Wetteren staat in voor onderhoud en verlichting.

“Uit onze bevolkingsbevraging die we onlangs uitvoerden, blijkt dat de Wetteraar wil fietsen en het beleid vraagt om duurzame en veilige fietspaden. We gaan dit zoveel mogelijk stimuleren door veilige toegangswegen en fietspaden aan te leggen”, belooft schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co). Ook het inrichten van de Tragelweg langs de Schelde richting Aard en een nieuw fietspad op rechteroever richting Kwatrecht en Melle staat hoog op de politieke agenda van het gemeentebestuur.