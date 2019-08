Miss Elegance stelt kandidates finale voor in Burgemeestershof in Massemen Didier Verbaere

15 augustus 2019

17u12 1 Wetteren In het Burgemeestershof in Massemen werden donderdagnamiddag acht van de negen finalistes voor de titel van Miss Elegance voorgesteld.

De verkiezing lag na 22 edities twee jaar stil maar de organisatie werd nu overgenomen door evenementenbureau Thirteen Eight. Voormalig Miss Deluxe 2018 Michaëla Van Campenhout uit Burst en haar eerste eredame Elke Van Poucke uit Blankenberge willen Miss Elegance nieuw leven inblazen. “We leren uit de fouten die we zagen in andere wedstrijden en willen deze titel weer glans geven. Bij Miss Elegance draait het niet om de juiste maten en gewichten maar om de juiste elegantie. We willen meisjes met een rugzakof een zwaar verleden de kans geven om zonder vooroordelen te schitteren in een Miss Verkiezing”, zegt Michaëla die ook de titelkandidates coacht. Uit een nationale preselectie werden negen titelkandidates gekozen. De komende maanden worden ze via workshops klaargestoomd voor de grote finale op 10 november in het Zavelhof in Vlierzele.

Negen kandidates met een rugzak

Die negen finalistes zijn Sharon Verbrugghe (23) uit Roeselare, Kjenta Masschelein (23) uit Roeselare, Jessy Malysse (20) uit Kortrijk, Kelly De Clercq (24) uit Tielt, Amber Sol (19) uit Balen, Cindy Grijp (21) uit Turnhout, Ashley d’ Hooghe (18) uit Vrasene, Zoë Braem (25) uit Blankenberge en Bo Lebrun (25) uit Leuven. Zij kon er door vakantie niet bijzijn vandaag.

Tijdens de persoonlijke voorstelling deelden ze allen hun motivatie mee. Geen van deze jongedames heeft er immers een makkelijk leven opzitten. Sommige kampten met overgewicht of ondergewicht, ze werden gepest op school, komen uit een moeilijke thuissituatie of kampten met psychische problemen. “Ik wil dat taboe doorbreken”, zegt kandidate Amber. “Ik kampte met een depressie e eetstoornissen en zat zelfs even in de psychiatrie. Ik wil aantonen dat ook mensen met problemen mooi zijn op hun eigen manier”, zegt ze. “De keuze viel op deze dames omdat ze elk op hun manier mooi zijn ondanks alle problemen uit het verleden. Ik ben nu al fier op hen dat ze dit aandurven. We gaan hen allen laten schitteren”, besluit coach Michaëla.