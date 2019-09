Mira in avant première over rouw en liefde in CC Nova Didier Verbaere

13 september 2019

02u23 3 Wetteren Zangeres Mira treedt vrijdagavond in CC Nova in Wetteren voor de Gezinsbond voor het eerst op met ‘Verre van Weg’. Vanuit haar eigen ervaring met het verlies van haar dochtertje voor de geboorte, brengt ze liederen over rouw en liefde voor wie er niet meer is. Vooraf is er een montage over het verlies van een kindje rond de geboorte van ritueelbegeleider Caroline Meerschaert.

In 2014 verliest zangeres Mira haar ongeboren dochtertje. Geconfronteerd met de moeizame omgang van onze samenleving met rouw en geïnspireerd door de troost van muziek, kreeg ze het idee voor deze tournee.”Ik heb zelf veel troost geput uit muziek van anderen. In die periode is het idee ontstaan voor een voorstelling met liederen over verlies. Dat kan ik nu uitwerken in het project met de Gezinsbond”, zegt zangeres Mira.

“Sommige culturen gaan heel anders om met verlies, minder krampachtig. Dat is inspirerend omdat wij soms handvaten missen. Ik zal een selectie brengen van gekende liederen, maar het publiek ook nieuwe dingen laten ontdekken. Bij de keuze laat ik me leiden door muziek waar ik mijn eigen verlies en rouw in herken”, besluit zangeres Mira.

Als ouders hun kindje verliezen tijdens de zwangerschap of vlak na de geboorte tekent dit hen voor het leven. Ook voor de naaste omgeving is het een confrontatie. Nog vaak heerst de opvatting dat het beter is te vergeten. Maar wie dit van nabij meemaakt weet dat dit niet kan. De Gezinsbond wil bestaansrecht geven aan rouw bij het verlies van een jong kind.

Daarom brengt ritueel begeleider Caroline Meerschaert, net voor het concert, een montage van verhalen over het verlies van een kind rond de geboorte. Vanavond om 20 uur in CC Nova in Wetteren. De première vindt plaats op 20 september in Aartselaar.