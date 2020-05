Minister Weyts investeert 100.376,28 euro in stookinstallatie van Vrije Basisschool Scheppers Didier Verbaere

06 mei 2020

16u20 0 Wetteren Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 100.376,28 euro in de renovatie van de stookinstallaties van de Vrije Basisschool- Scheppers in Wetteren.

Scholen uit het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal en vrij onderwijs kunnen financiële steun krijgen van de Vlaamse Overheid om schoolgebouwen te bouwen of te renoveren. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts trekt deze regeerperiode in totaal een half miljard euro extra uit voor schoolinfrastructuur via het Agentschap voor infrastructuur in het Onderwijs (AGION).

De basisschool Scheppers ontvangt op die manier een subsidies van 100.376 euro voor de renovatie van haar oude stookinstallaties.