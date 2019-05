Minister De Crem bezoekt grootschalige Oost-Vlaamse politieoperatie Goliath in Wetteren Didier Verbaere

24 mei 2019

03u00 0 Wetteren Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) bracht donderdagavond samen met partijgenoten en burgemeesters Alain Pardaen van Wetteren en Johan Van Durme van Oosterzele een bezoek aan de grootschalige politieactie Goliath. Die kadert in de strijd tegen inbraken, drugstrafiek en mensensmokkel.

Aan de actie namen zo'n 100 agenten van de lokale en Federale Politie van 10 politiezones, 6 federale eenheden en drie externe partners deel. Ter ondersteuning van de operatie worden onder meer een helikopter en verschillende hondenteams ingezet. “De actie richt zich specifiek op inbrekersbendes en drugstrafiek. Maar uiteraard worden ook alle andere verkeersinbreuken geverbaliseerd en de autodocumenten gecontroleerd”, zegt commissaris Vandepitte van de Federale politie.

“Dergelijke gecoördineerde acties over verschillende zones hebben een ontradend effect op het aantal inbraken. De jongste jaren zien we een sterke daling in de zone. Het is een signaal naar de buitenwereld dat er wel degelijk grondig gecontroleerd wordt “, zegt burgemeester Alain Pardaen van Wetteren.

Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem volgde in Wetteren het verloop van nabij op. De actie liep van 19 uur tot 3 uur vannacht .Resultaten worden in de loop van de dag verwacht.