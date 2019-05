Minister De Crem bezoekt grootschalige Oost-Vlaamse politieoperatie Goliath in Wetteren : 24 personen betrapt met drugs Didier Verbaere

24 mei 2019

03u00 0 Wetteren Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) bracht donderdagavond samen met partijgenoten en burgemeesters Alain Pardaen van Wetteren en Johan Van Durme van Oosterzele een bezoek aan de grootschalige politieactie Goliath. Die kadert in de strijd tegen inbraken, drugstrafiek en mensensmokkel.

Tijdens de grote politieactie tussen 19 en 3 uur in 10 Oost-Vlaamse politiezones werden 24 mensen betrapt in het bezit van drugs, 6 mensen stonden geseind en 10 bestuurders reden onder invloed (4 van drugs, 6 van alcohol). De minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&) woonde de actie bij in Wetteren. De actie van de federale en lokale politie was gericht op inbraken en diefstallen en op drugstoerisme en drugsgerelateerde feiten.

Aan de Goliath-actie namen 99 agenten deel. “De bedoeling is om enerzijds sterk ontradend te werken naar potentiële daders, en ze op heterdaad te betrappen. Anderzijds willen we het veiligheidsgevoel van de bevolking verhogen”, zegt commissaris Vandepitte van de federale politie. Er werden controleposten opgesteld aan de belangrijke verkeersassen en in het havengebied van Gent. Daarnaast waren er tal van patrouilles met politievoertuigen en anonieme wagens.

Er werden 40 processen-verbaal opgesteld terwijl 507 wagens gecontroleerd werden. Er werden 24 personen betrapt in het bezit van drugs. In Gent werd een man betrapt met 42 gram marihuana. En bij een huiszoeking bij die persoon werd nog eens 7 gram aangetroffen. Ook een fietsdief werd op heterdaad betrapt. De politie nam ook drie verboden wapens in beslag : twee boksbeugels en een taser. Tijdens de actie werden 31 verkeersinbreuken vastgesteld. Er werden 6 rijbewijzen ingehouden voor 3 tot 6 uur en 4 rijbewijzen werden ingetrokken door het parket.

“Dergelijke gecoördineerde acties over verschillende zones hebben een ontradend effect op het aantal inbraken. De jongste jaren zien we een sterke daling in de zone. Het is een signaal naar de buitenwereld dat er wel degelijk grondig gecontroleerd wordt “, zegt burgemeester Alain Pardaen van Wetteren.

Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem volgde in Wetteren het verloop van nabij op. De lokale politie werd ondersteund door de Oost-Vlaamse scheepvaartpolitie, een helikopter, twee drugshonden en 1 speurhond. Controles werden uitgevoerd in de politiezones Berlare/Zele, Buggenhout/Lebbeke, Denderleeuw/Haaltert, Erpe-Mere/Lede, Gent, Lokeren, Meetjesland-Centrum, Regio Rhode & Schelde, Waasland-Noord en Wetteren/Laarne/ Wichelen.