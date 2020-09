Minister Dalle belooft structurele steun aan Villa Homaar vanaf 2024: “Corona heeft aangetoond dat hun werk echt van levensbelang is voor jongeren” Didier Verbaere

08 september 2020

11u43 1 Wetteren De vzw Omaar heeft tijdelijk haar intrek genomen in de villa van het provinciaal domein Den Blakken in Wetteren. Na een zware dakbrand op zaterdag 11 juli moest de vzw een nieuw onderkomen vinden voor haar roze Villa Homaar in de stationsbuurt. De komende maanden mogen ze het gebouw van de provincie gebruiken. Bij de officiële opening maandagavond beloofde minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) hen structurele steun vanaf 2024.

Omaar begeleidt sinds drie jaar kinderen en tieners in moeilijke (thuis)situaties. In Villa Homaar kunnen de kwetsbare jongeren tot rust komen en hun talenten ontdekken in workshops. Jolien, één van de jongeren die een traject doorliep, kwam getuigen over de positieve werking. Samen met twee vriendinnen bakte ze ook 500 euro aan pannenkoeken bij elkaar na de brand.

De werking van Villa Homaar en de vzw wordt gefinancierd door heel wat private sponsors en serviceclubs en met de steun van de Nationale Loterij en de Vlaamse overheid. Zo startte de Loterij, op vraag van de Wetterse vzw, een fonds voor kansarme jongeren met psychische problemen maar zonder financiële middelen. “Wij verkopen niet enkel loten en kansen op winst maar steunen ook bijzonder graag waardevolle projecten zoals dit. Het lot maakte jullie dakloos maar ik ben zeker dat jullie moeten putten uit deze tegenslag om er sterker uit te komen”, zei Frank Demeyere van de Nationale Lotterij bemoedigende woorden.

Villa ter beschikking zolang het nodig is

Gedeputeerde Annemie Charlier van de provincie Oost-Vlaanderen beloofde dat de vzw de villa in Wetteren mag gebruiken zolang het nodig is. “Toen ik hoorde van de brand en kennis maakte met de werking en de vraag om huisvesting, vroeg dat niet veel denkwerk voor een volmondig akkoord. Pas nadat jullie vertrouwde huis is hersteld, zullen we de concessie voor Den Blakken weer openstellen”, zegt Charlier. Burgemeester Alain Pardaen bedankte de provincie voor de steun. “Als burgemeester en als opvoeder (in Scheppers, red.) ligt deze verenging me nauw aan het hart”, klonk het.

Net als de jongeren heeft Homaar veerkracht getoond en zijn ze niet bij de pakken blijven zitten. Ik ben dan ook heel blij en ben de gemeente en de provincie dankbaar dat Homaar een nieuw en prachtig onderkomen heeft gevonden Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle schonk afgelopen zomer al 15.180 euro aan subsidies via het actieplan om maatschappelijk kwetsbare jongeren te steunen in coronatijden. En hij keurde ook al verschillende projectsubsidies goed voor een bedrag van 44.000 euro. In 2024 kunnen vzw’s permanente en structurele steun aanvragen voor verschillende jaren.

“Wat deze dames hier doen in Wetteren is een unieke combinatie tussen jeugdwerk en jeugdwelzijn en dat heeft zeker zijn plaats in het Vlaamse landschap. Corona heeft aangetoond dat hun werk echt van levensbelang is voor jongeren. De brand was een serieuze tegenslag. Maar net als onze jongeren heeft Homaar veerkracht getoond en zijn ze niet bij de pakken blijven zitten. Ik ben dan ook heel blij en ben de gemeente en de provincie dankbaar dat Homaar een nieuw en prachtig onderkomen heeft gevonden. We gaan hen dan ook graag structureel ondersteunen vanaf 2024”, beloofde de minister.