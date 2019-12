Minionderneming WheelsOnline pakt uit met feestelijk inpakpapier Didier Verbaere

21 december 2019

13u37 44 Wetteren De verkoop van zelfontworpen inpakpapier op kerstmarkten her en der in het land loopt hard voor WheelsOnline, een mini-onderneming van leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) Sint-Lodewijk. Hun ambitie? Mini-onderneming van het jaar worden in 2020.

Zelf kunnen de leerlingen het amper geloven, maar het daverend applaus dat ze recentelijk ontvingen tijdens de collectieve aandeelhoudersvergadering van Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) spreekt boekdelen: WheelsOnline is een succes.

Start mini-onderneming

Vorig schooljaar kregen de leerlingen tijdens de les Creatief Atelier de opdracht om patronen te ontwerpen. “Die waren zo mooi! We moesten er wel iets mee doen”, vertelt leerkracht An Willems. Al snel rees het idee om er inpakpapier van te maken en dit op de markt te brengen. Ward Hollebosch, financieel directeur, kwam met het idee om een mini-onderneming op te richten en leende hiervoor 2.000 euro uit.

“Het begon met verkopen van inpakpapier, maar op de opendeurdag vorig schooljaar merkten we dat de mensen hun papier niet gemakkelijk konden vervoeren. Daarom zijn we ook draagtassen gaan maken met mijn tekeningen erop”, vertelt leerling Mirja. Speciaal voor de feestdagen pakt WheelsOnline uit met feestelijk inpakpapier. De leerlingen ontwierpen elk een patroon. Op Facebook werd nadien een wedstrijd gelanceerd waarbij de zes patronen met de meeste likes in productie zouden gaan. Met dit cadeaupapier bemannen de leerlingen nu verschillende kerstkraampjes. Op zondag 22 december vind je hen trouwens op de Mini*Sterren*Markt van Vlajo in Gent. Je kan hun producten ook online bestellen via www.wheels-online.be

WheelsOnline bestaat een klein jaar. Sinds vorige week staan ze break-even. Wat ze met de opbrengst zullen doen? “Truien bestellen met ons logo op”, vertelt Casper enthousiast. “Of een 3D-printer of vacuümmachine kopen zodat we daarmee kunnen experimenteren.” WheelsOnline denkt eraan om het productgamma uit te breiden met kaarsen en kaartjes, maar eerst het businessplan finetunen want het ultieme doel is om in 2020 mini-onderneming van het jaar te worden. Als dat geen goede voornemens zijn.