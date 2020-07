Minder restafval, meer gft en pmd per inwoner in regio Wetteren-Dendermonde Didier Verbaere

10 juli 2020

12u07 0 Wetteren Het aantal kilo’s restafval dat in de regio Wetteren-Dendermonde wordt opgehaald, is sterk gedaald. In 2019 zat gemiddeld 5,2 kilo per inwoner minder in de zakken tegenover 2018.

Sinds 2019 mag er bij het gft en pmd meer afval dat voorheen thuishoorde in de huisvuilzak. “Het selectief te recycleren afval neemt toe en de hoeveelheid te verbranden huisvuil daalt. Met een gemiddelde van 130 kilogram restafval per inwoner bereiken we nu al de door de OVAM opgelegde doelstelling voor 2022”, klinkt het bij intercommunale Verko.

Meer afval

Toch werd in de regio vorig jaar 13 kilo meer afval per inwoner ingezameld. “Maar het restafval daarentegen blijft in dalende lijn. Etensresten en plastic verpakkingen die ondertussen toegelaten zijn bij het gft of pmd doen de ingezamelde hoeveelheid restafval zelfs met 5,2 kilogram per inwoner dalen.”

Het te recycleren afval zamelt Verko vooral in via de recyclageparken en in mindere mate via de ophaling aan huis, maar sinds 1 april 2019 merkt Verko wel meer blauwe zakken op in het straatbeeld en in de containers op het recyclagepark.