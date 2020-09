Minder restafval, meer GFT en PMD en een stijgende verkoop van herbruikbare goederen in de kringloopwinkels Didier Verbaere

18 september 2020

12u54 0 Wetteren/Laarne/Wichelen/Melle In het goedgekeurde jaarverslag van afvalintercommunale Verko blijkt dat er in 2019 minder restafval en meer GFT en PMD werd opgehaald in de regio Wetteren, Laarne, Wichelen en Melle. Ook de verkoop in de Kringloopwinkel van Wetteren zit in stijgende lijn.

“De belangrijkste vaststelling van 2019 is de dalende hoeveelheid restafval en de stijgende hoeveelheid GFT en PMD. Meer toegelaten afval bij het GFT en PMD veroorzaakte een zogenaamde afvalverschuiving: etensresten en plastic verpakkingen, die voorheen in de huisvuilzak belandden, worden nu selectief ingezameld via de groene container of de blauwe zak. De nieuwe sorteerinstructies zorgden ervoor dat het restafval met 5 kilogram per inwoner verminderde tot 130 kilogram. De hoeveelheid plastiek, metaal en drankverpakkingen (PMD) steeg van 14 tot 21 kilogram per inwoner. De hoeveelheid Groente- Fruit- en Tuinafval (GFT) nam toe van 80 tot 85 kilogram per inwoner”, staat te lezen in het jaarverslag.

Verkoop kringloopwinkel stijgt

Het kringloopcentrum van Verko, met een winkel in Appels en Wetteren, boekt gunstige resultaten op vlak van inzameling en hergebruik. In 2019 verwerkten de winkels 542.082 kilogram herbruikbare goederen, dat is 2.000 kilogram meer dan in 2018. Bijna 90 procent van die goederen was bestemd voor verkoop en genereerde een recordopbrengst van 287.319 euro. Met 31.286 bezoekers in 2019 kwamen er meer dan 1.000 bezoekers langs in vergelijking met 2018.