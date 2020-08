Minder overlast: glasbollen gaan ondergronds Didier Verbaere

18 augustus 2020

13u51 5 Wetteren De glasbol aan het Giezeveld in Wetteren is vervangen door een ondergronds systeem. Op termijn wil het lokaal bestuur alle bovengrondse glascontainers ondergronds steken.

De nieuwe ondergrondse container op het Giezeveld is de tweede in Wetteren na de installatie van een soortgelijke container op de stationsparking. “Het is de bedoeling om op termijn alle bovengrondse sites om te vormen. Sluikstorters zijn minder geneigd om hier afval achter te laten omdat ze het nergens achter kunnen verstoppen en er is minder hinder door rinkelend glas. En omdat de hele constructie, behalve de inwerpopeningen, onder de grond is weggewerkt, zie je nog amper iets van de grote containers”, aldus het lokaal bestuur.