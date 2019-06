Minder huizen op verkaveling oud voetbalplein Kwatrecht? Didier Verbaere

07 juni 2019

16u15 0 Wetteren De bouw van een nieuwe wijk op het oude voetbalplein aan Blauwe Paal en Bourgondisch Kruis in Wetteren door Durabrik, lijkt niet tegen te houden ondanks massaal protest van buurtbewoners en het actiecomité Blauwe Paal. Maar de gemeente wil wel praten over een ‘light versie’ van het woonproject.

De gemeente Wetteren wil de bestemming van het oude voetbalterrein veranderen in woonzone. De voetbalclub verdween er jaren geleden en Wetteren kan door de sterke groei van de bevolking best wat extra woonruimte gebruiken. Bouwmaatschappij Durabrik liet haar ook vallen op het terrein en wil er 44 woningen bouwen. Maar dat zien de buurtbewoners niet zitten. Ze vrezen voor extra verkeersdruk in de wijk. En zien met lede ogen toe hoe het laatste stukje openbaar groen en speelruimte voor de kinderen gaat verdwijnen. Ze verenigden zich in een actiecomité en verzamelden 280 handtekeningen en bezwaarschriften tegen de plannen.

“De nadelen zijn talrijk. Het uitbreiden van de wijk zal voor extra verkeersdruk zorgen aan het kruispunt met de Zuidlaan. Nu moeten we vaak lang aanschuiven om de straat in te rijden met risico op ongevallen. In de plannen van Durabrik is ook geen aparte parkeergelegenheid per woning voorzien. Dus zullen de nieuwe bewoners in de omliggende straten moeten parkeren. En ook de speelruimte voor de kinderen van vele jonge gezinnen wordt opnieuw opgeofferd voor extra woningen”, somt Johan Vagenende van het actiecomité op.

In het openbaar onderzoek werden nauwelijks compenserende maatregelen voorgesteld door het gemeentebestuur. Ook een antwoord op het mobiliteitsprobleem werd niet gevonden. Maar dat de nieuwe wijk er komt, staat vast. De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GeCoRo) heeft in haar adviezen wel gesuggereerd om het aantal te bouwen woningen te verminderen. Op 2 juli komt een gemeentelijke commissie samen om die adviezen te bekijken. Ook de buurtbewoners willen er nog gehoord worden. De bedoeling is om een gulden middenweg te vinden in de toekomstplannen met meer open ruimte en extra parkeerplaatsen. Maar op 29 augustus velt de gemeenteraad haar oordeel. Dan staat de definitieve invulling van het gebied op de agenda. Het actiecomité bekijkt of ze een advocaat in de arm gaat nemen om de plannen eventueel aan te vechten bij de Raad van State.