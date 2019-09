Militaire voertuigen op ‘bevrijde’ Markt van Wetteren Didier Verbaere

06 september 2019

14u54 0

Vandaag is het exact 75 jaar geleden dat Wetteren door de Britten definitief werd bevrijd in 1944. Een konvooi van militaire voertuigen streek deze namiddag neer op de Markt. Schoolkinderen waanden zich er even soldaat en mochten ook mee voor een rondrit door het ‘bevrijde’ Wetteren.