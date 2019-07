Microbrouwerij Pikaflor lanceert eerste gelijknamige en 100 procent Belgisch bier Didier Verbaere

15 juli 2019

14u47 0 Wetteren Wetteren is een nieuwe microbrouwerij rijker. In de watermolen aan de Molenbeekweg bottelde Steffen De Backer het eerste brouwsel Pikaflor in zijn gelijknamige brouwerij. “Een 100 procent Belgisch bier met mout, gist en hop van eigen bodem”, zegt de brouwer die van zijn hobby zijn beroep heeft gemaakt.

De werkplaats in de watermolen aan de Molenbeek in Massemen deed lange tijd dienst als atelier van de inwonende meubelmaker. Ondertussen veranderde de molen van eigenaar en verhuren de nieuwe bewoners het atelier aan Steffen De Backer (33), een hobbybrouwer uit Serskamp. Hij brouwt er zijn eigen ‘Pikaflor’.

“Bij elk nieuw bier dat ik ergens proefde, dacht ik telkens dat dit beter kon. Dus startte ik zo’n vijftal jaren gelden als hobbybrouwer in mijn eigen keuken thuis. Ondertussen heb ik zo’n zestig eigen brouwsels gemaakt”, zegt Steffen. Zijn hobby werd steeds serieuzer en na een reis van enkele maanden door Zuid-Amerika hakte Steffen de knoop door om er zijn beroep van te maken.

“Pikaflor is Zuid-Amerikaans voor kolibrie. Ik ben altijd gefascineerd geweest door deze kleine vogeltjes en het was de eerste vogel die ik ook zag op reis. De laatste week op een eiland stond de naam Pikaflor op een bord. Een toffe naam voor een toffe vogel. Voor mij was die reis ook de start voor iets nieuws. Ik gaf mijn job op als projectleider bij een restauratiebedrijf en begon te werken aan mijn droom. Vandaar ook de naam voor ons eerste bier”, zegt Steffen.

Honderd procent Belgisch

De naam is Zuid-Amerikaans maar het bier honderd procent Belgisch. “Pikaflor wordt gebrouwen met 100 procent zuivere Belgische hop uit Poperinge. Ook de mout die we gebruiken wordt hier geteeld, onze gist komt uit Gent en de kruiden wil ik op termijn hier in de tuin kweken. Pikaflor bevat onder meer gember en koriander”, legt Steffen uit. “Het is een blond tarwebier met een zurige smaak maar een mooie bitterheid. Een echte en verfrissende dorstlesser.

Het bier heeft een alcoholpercentage van 6,3 procent en gaat ongefilterd op de fles. “Extra filteren om het bier helder te maken, vind ik zonde. Je haalt gewoon extra smaak uit je fles. We pasteuriseren ook niet want dat maakt je bier dood.”

In de microbrouwerij staan twee tanks van 300 liter en een brouwinstallatie van 150 liter. Steffen brouwt tweemaal per dag en laat het bier dan vier weken gisten en rijpen in de warme kamer. Ook het bottelen gebeurt binnen de muren van de watermolen. Het bier is voorlopig enkel in de brouwerij te koop in flessen van 33 en 75 centiliter. Later volgen lokale handelaars en horecazaken. “En in het najaar komt onze Pikahop op de markt. Dat wordt een bier met een extra hoparoma en een alcoholpercentage van 5,5 procent”, besluit Steffen. Info op www.pikaflor.be.