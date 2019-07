Michiel (28) overlijdt tijdens partijtje voetbal met vrienden Didier Verbaere en Koen Baten

17 juli 2019

14u44 410 Wetteren Michiel Remory (28) uit Wetteren is dinsdagavond onverwachts overleden, nadat hij onwel werd tijdens een partijtje voetbal met vrienden in Aalst. “Michiel had vroeger gezondheidsproblemen, maar was volledig hersteld”, aldus zijn vader Ronny.

Michiel is de zoon van Ronny Remory en Lu Van Heddeghem, zaakvoerders van de bekende fietsenzaak Remory - Van Heddeghem in het centrum van Wetteren. Begin juni vierde hij nog zijn 28ste verjaardag. Het leven lachte hem toe. Zes maanden geleden huwde hij voor de wet met Linde Cobbaut, zijn liefje waarmee hij al zes jaar samen was en samenwoonde sinds de winter van 2017. Ze kochten onlangs een huis en gingen langs bij de deken. “Volgend jaar zouden ze trouwen voor de kerk en een groot feest geven voor al hun vrienden en familie. Binnen drie jaar wilden we een stap terugzetten in de zaak en gingen zij de winkel en het atelier volledig overnemen”, zegt vader Ronny.

Hartproblemen

Het leven van Michiel verliep niet altijd rimpeloos. Tien jaar geleden begon voor de jonge wielrenner van Isorex een medische lijdensweg na hyperventilatie en mogelijke hartproblemen tijdens een training. Tientallen specialisten keerden het lichaam van de jonge coureur binnenstebuiten, maar vonden niets abnormaals. Ze stonden voor een raadsel. “Hij reed toen bij de liefhebbers en in ons eigen team, maar stopte meteen met wielrennen. Na vijf jaar sukkelen en tientallen onderzoeken bij specialisten kreeg hij vijf jaar geleden ook nog eens twee herseninfarcten. Opnieuw volgden onderzoeken in Jette en Leuven. Zelfs dokter Brugada, de befaamde hartspecialist, boog zich over het dossier. Opnieuw zonder resultaat. Hij kreeg telkens groen licht om te werken en recreatief te sporten. Hij had ook weinig last. Soms was hij vermoeid of klaagde hij over pijnlijke spieren, maar hij kon normaal werken en sporten”, vertelt Ronny.

Toch sloeg dinsdagavond het noodlot toe. Michiel was samen met enkele vrienden aan het voetballen op het domein Osbroek in Aalst en werd er onwel. Hulpdiensten snelden ter plaatse en probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Alles wijst op hartfalen, maar de oorzaak wordt nog onderzocht. “Sinds drie jaar droeg Michiel een hartmonitor en nooit werden afwijkende waarden vastgesteld. Zijn specialist wil nu een autopsie uitvoeren, want ook nu stonden de artsen perplex. Maar ik verwijt hen niets. Dat is het noodlot wellicht en ook zonder sport had dit thuis in zijn zetel kunnen gebeuren”, zucht zijn aangeslagen vader Ronny.

Vierde generatie

Michiel Remory was de vierde generatie in de fietsenhandel Remory Van Heddeghem in de Moerstraat. De zaak bestaat reeds 100 jaar en werd in 1919 opgericht door Frans Van Heddeghem. Zijn zoon Jef nam de zaak over en bouwde ze verder met succes uit. In 1990 stapten dochter Lutgarde en schoonzoon Ronny Remory, de ouders van Michiel, mee in de zaak. Na zijn studies elektromechanica kwam ook Michiel er werken in 2009. De jongste jaren was hij er ook mede-zaakvoerder. In juni verzamelden ze nog 5.000 euro tijdens een grote benefietfietstocht naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de zaak. De opbrengst ging naar de aankoop van een aangepaste fiets voor Luna Reynvoet, een 18-jarig meisje dat dol is op fietsen, maar geboren werd met een zeldzame neurologische stoornis waarbij de hersenstam zich onvoldoende ontwikkelt.

Uitvaart

Michiel was helemaal klaar om de zaak voort te zetten samen met zijn vrouw Linde. “Samen met Michiel en mijn vrouw waren we een goed geoliede machine. Er waaide een frisse wind door de zaak. Het is onwezenlijk. Wat de toekomst nu brengt, weten we niet. Dat heeft ook weinig belang nu”, besluit Ronny. Op dinsdag 23 juli wordt om 11.15 uur afscheid genomen in de dekenale Sint-Gertrudis kerk op de Markt van Wetteren. Hij wordt nadien begraven op het kerkhof van Kapellekouter in Massemen.