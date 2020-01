Michael Beeckman in de bloemen gezet als verdienstelijk partijlid Didier Verbaere

19 januari 2020

21u35 0 Wetteren Op de Nieuwjaarsreceptie van CD&V in Wetteren werd Michael Beeckman in de bloemen gezet als verdienstelijk partijlid. Burgemeester Alain Pardaen schonk ook een cheque van 500 euro aan De Kampenhoeve.

Gastspreker op de druk bijgewoonde receptie was Vincent Van Peteghem, burgemeester van De Pinte en onlangs nog kandidaat-voorzitter van de partij. Hij bedankte de leden voor hun werk als centrumpartij en drukte hen op het hart om fier te zijn dat ze ‘Tsjeef’ zijn.

De partij zette ook Michael Beeckman in de bloemen als verdienstelijk partijlid. Beeckman is voormalig gemeenteraadslid en was ook voorzitter van de gemeenteraad. De jongste 12 jaar is hij ook onbezoldigd voorzitter van het Sociaal Verhuur Kantoor. En burgemeester Alain Pardaen had een cheque van 500 euro voor De Kampenhoeve. Een deel van de opbrengst van zijn jaarlijkse koffietafel werd geschonken aan de vzw die therapie met ezels geeft in de Kasterstraat. Meer info op www.dekampenhoeve.com.