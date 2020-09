Met de fietskaart brochure op ontdekking naar de kapellekes in Wetteren



Didier Verbaere

10 september 2020

13u46 1 Wetteren De gemeente Wetteren lanceert een fietskaart-brochure waarmee je naar aanleiding van Open Monumentendag op zondag 13 september de kapellen in de gemeente al fietsend kan gaan bezoeken. Je kan ze gratis afhalen in het Infopunt in het oud-gemeentehuis van 10 tot 18 uur.

In navolging van het project ‘de kapellekesgangers’ van de Erfgoeddienst Schelde-Durme wou de Wetterse Archiefdienst de kermistentoonstelling 2020 wijden aan de geschiedenis van de Wetterse, Massemse en Westremse kapellen. Door de coronapandemie kon deze tentoonstelling niet doorgaan en is nu een fietsroute uitgewerkt waarbij een groot aantal kapellen aan bod komen.

“Kapelletjes zijn belangrijk lokaal patrimonium omdat ze enorm verweven zijn met de plaatselijke gemeenschap. Een kapel wordt bijna altijd om een reden opgebouwd naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis, als dank voor een genezing. Individuen, verenigingen en buurten zorgen meestal voor het onderhoud en beheer van deze kapelletjes. Volksdevotie is van alle tijden en ook vandaag merken we dat de kapelletjes nog vaak worden bezocht”, zegt archivaris Jeroen Trio.

Er zijn twee fietslussen met een extra optionele lus. Er worden 24 bestaande kapellen aangedaan en je passeert ook de plaatsen waar 5 kapellen hebben gestaan die nu reeds verdwenen zijn. Voor de kinderen is er ook een aparte vragenlijst opgemaakt om al spelend en zoekend op ontdekkingstocht te gaan. Op de kaart staan ook enkele deelnemers en winnaars van de ‘Kapel Selfie Bingo Challenge’ die werd gelanceerd ter promotie. Mensen konden daarbij een selfie maken en uitleg geven over hun favoriete kapel.

Wie nog informatie, foto’s, documenten heeft over kapellen of gevelkapelletjes in Wetteren, Massemen of Westrem of documentatie en foto’s bezit over processies, kan deze schenken of laten inscannen bij de archiefdienst via archief@wetteren.be of op 09/369.00.50.