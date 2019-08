Memorial Van Damme nodigt 40 supporters van Hanne Maudens uit Wetteren uit Didier Verbaere

14 augustus 2019

20u54 3 Wetteren Veertig zitjes op de eerste rij van het Koning Boudewijn stadion worden tijdens de Memorial Van Damme op vrijdag 6 september voorbehouden voor de Wetterse supporters van Hanne Maudens. Wie haar daar wil aanmoedigen met ‘ritmisch handgeklap’ kan zich aanmelden aan de balie van de sporthal.

“Hanne Maudens was vorig jaar op woensdag 26 september te gast op de Wetterse Scholenveldloop. Zes overwinningen op rij in deze scholenveldoop in de Warande gedurende haar lagere schoolperiode zorgden er voor dat ze de smaak voor atletiek te pakken kreeg. Op het einde van de editie 2018 oefenden alle aanwezigen op ‘ritmisch handgeklap’ zoals dat gebruikelijk is als ondersteuning bij verspringcompetities. Dat lukte zo goed dat al lachend geopperd werd dat Hanne wel zo’n ondersteuning zou kunnen gebruiken op de AG Memorial Van Damme 2019”, klinkt het bij de Wetterse Sportdienst.

“De organsiatie van de AG Memorial Van Damme hoorden van de plannen en bood de gemeente Wetteren prompt 40 zitjes op de eerste rij van de tribune ter hoogte van het verspringen. Ondertussen zorgde de Sportdienst van Wetteren voor vervoer op en voor 40 identieke t-shirts zodat de Wetterse aanwezigheid op de finale van de Diamond League met de beste verspringsters van de wereld niet onopgemerkt zal blijven”.

Wie deel wil uitmaken van de 40 gelukkigen die gratis de AG Memorial Van Damme zullen meemaken, kan zich inschrijven aan de balie van de sporthal. Voorwaarde is dat je inwoner bent van Wetteren en geboren bent in 2008 of vroeger. Je betaalt enkel 10 euro voor de bus. De uitverkorenen zullen eind augustus verwittigd worden en op de hoogte worden gesteld van de praktische afspraken.