Meer dan 95 procent van ouders vindt school naar keuze via digitaal platform Didier Verbaere

17 januari 2020

15u52 0 Wetteren Voor het tweede schooljaar op rij werkt Wetteren met een digitaal aanmeldingssysteem. “Er is minder paniek bij de ouders dan vorig jaar”, zegt An Katrien Hanselaer van School in zicht. “Meer dan 95 procent van de ouders kan met zijn kinderen terecht in de school van eerste keuze.”

School in zicht hield maandagavond een infomarkt in het lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij in Wetteren. Zes centrumscholen stelden er hun werking voor aan zo’n 50 geïnteresseerde ouders. School in zicht werkt met het gemeentebestuur van Wetteren samen om van de centrumscholen weer echte buurtscholen te maken. Via de infomarkt willen ze ouders kennis laten maken met het aanbod in de gemeente. Leerkrachten en directies van ’t Klimopje, Sint-Gertrudis, Sint-Jozef, Sint-Theresia, het Kleuterboompje en Campus Kompas stelden er hun schoolaanbod voor.

Digitaal aanmelden

Voor het tweede jaar op rij moeten ouders hun kinderen digitaal aanmelden en hun eerste, tweede en derde schoolkeuze vermelden. “We merken dat er minder ‘paniek’ is onder de ouders nu het systeem is ingeburgerd. Meer dan 95 procent van de ouders kon vorig schooljaar zijn kinderen inschrijven in de gekozen school. We moesten slechts twee ouders begeleiden naar een nieuwe keuze. Wat een succes is”, zegt An-Katrien Hanselaer van School in zicht.