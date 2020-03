Meer dan 100 patiënten in triagecentrum Laarne: “Maar enkel zorgverleners met koorts worden hier getest op Covid-19”, zegt dokter Joke Van Steenkiste Didier Verbaere

26 maart 2020

18u22 2 Wetteren Zaal Skala in Laarne is sinds vorige donderdag ingericht als triagecentrum voor vermoedelijk besmette Covid-19 personen. Na doorverwijzing door de huisarts worden zij in dit medische noodcentrum onderzocht en indien nodig doorverwezen naar het ziekenhuis. “Momenteel testen wij hier enkel nog zorgverleners met koorts op Covid-19”, zegt dokter Joke Van Steenkiste.

Het triagecentrum is een tussenstation tussen huisarts en ziekenhuis. Zonder verwijzing van de huisarts kan je er niet terecht. “Als je symptomen vertoont van griep, bel dan steeds eerst naar je huisarts. Hij zal je dan doorverwijzen naar ons. Mensen die echt ziek zijn worden dan naar een ziekenhuis doorgestuurd. Andere, minder zieke patiënten, raden wij aan om thuis uit te zieken”, zegt dokter Joke Van Steenkiste. Zij is één van de vrijwillige huisartsen van de Vesalius kring die het triagecentrum bemannen. De huisartsenkring organiseert dit in samenwerking met het ASZ-ziekenhuis, de drie lokale besturen en de eerstelijnszorgzone Scheldekracht.

102 patiënten op één week

Afgelopen week werden reeds 102 personen doorverwezen naar het triagecentrum met een opmerkelijke stijging sinds donderdag van 60 naar 102 patiënten. “Die stijging ligt in de lijn der verwachtingen. De piek van de pandemie is nog niet bereikt in België dus dit cijfer zal alleen maar stijgen de komende dagen. Hier ter plaatse testen we momenteel ook enkel nog zorgverleners met koorts. Andere mensen met symptomen die naar een ziekenhuis worden doorverwezen, zullen daar worden getest. De boodschap is duidelijk: Blijf in uw kot en hou afstand”, zegt dokter Van Steenkiste.

Sinds de opstart van het triagecentrum werden een tiental patiënten doorverwezen naar een ziekenhuis voor verdere verzorging. “In Laarne zijn er volgens onze gegevens nog geen overlijdens maar uiteraard hebben we ook schrik voor de situatie in de woonzorgcentra als grootste risicogroep”, zegt schepen Hilde Nobels (N-VA). Momenteel is enkel in Wichelen een coronabesmetting vastgesteld in het woonzorgcentra Molenkouter. Daar overleden reeds drie bewoners, zijn er nog 6 besmet en worden 16 bewoners nauwlettend opgevolgd.