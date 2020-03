Medewerker Woon Zorg Centrum Sint-Jozef positief getest op corona maar geen bewoners met symptomen Didier Verbaere

14 maart 2020

20u00 137 Wetteren Een medewerker van het Woon Zorg Centrum Sint-Jozef aan de Wegvoeringstraat in Wetteren testte positief op het coronavirus. Een tweede medewerker werd uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Maar voorlopig zijn er geen bewoners met symptomen. Het rusthuis is ondertussen gestart met een brievenactie om het contact met de buitenwereld te bewaren.

“We hebben op dit moment nog geen bewoners die symptomen vertonen van het Corona-virus. Vanaf het moment dat er symptomen zijn, wordt de desbetreffende familie onmiddellijk op de hoogte gebracht. Er worden nu extra maatregelen getroffen en het toezicht op de bewoners wordt verscherpt. Er is geen reden tot paniek”, meldt het rusthuis.

Brievenactie

Bezoek in het rusthuis is ook in Wetteren helemaal opgeschort. Daarom startte Sint-Jozef met een brievenactie om zoveel mogelijk contact tussen bewoners en familie te handhaven. “De eerste brieven zijn ondertussen ook tot bij de bewoners toegekomen. Kleine dingen zoals deze brieven, een telefoontje of eens van buiten naar elkaar zwaaien maakt al een wereld van verschil.Bedankt aan alle familieleden voor het begrip dat we momenteel krijgen”, aldus Sint-Jozef.

