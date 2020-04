McDrive Wetteren heropend: half uur voor opening in de rij voor eerste chicken nuggets Didier Verbaere

21 april 2020

12u22 0

Wetteren McDonald's in Wetteren opende dinsdag om 11 uur de deuren van de McDrive opnieuw voor klanten. Dat gebeurde zonder al te veel wachtrijen of problemen.

De eerste fans van het fastfoodrestaurant stonden reeds om 10.30 uur aan te schuiven om hun favoriete menu af te halen. McDonald's biedt een beperkte kaart aan in de drive, maar de klassiekers zitten erbij. Pauline Willems (15) overtuigde haar papa om haar geliefde chicken nuggets-menu op te halen. “Ik heb dat ongelooflijk gemist. Meer nog dan school”, lacht ze.

Filiaalmanagers Kenny Schelstraete en Cindy De Sutter hebben de laatste dagen hard gewerkt om alles veilig te laten verlopen. “De inrit naar de drive hebben we uitgebreid om verkeerschaos te vermijden en zodat iedereen deftig kan aanschuiven”, zegt Kenny. “Binnen hebben we fysieke barrières opgetrokken om de afstand tussen ons personeel te waarborgen. Iedereen werkt ook met mondmasker en handschoenen aan en alles wordt regelmatig ontsmet", zegt Kenny. “We zijn in elk geval blij dat we opnieuw mogen openen.”