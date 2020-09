Matthias Van Peteghem (Wetteren): “We hebben genoeg getraind” Xavier De Naeyer

24 september 2020

11u36 0 Wetteren Wetteren trapt zaterdagavond seizoen ‘20-’21 af met een verplaatsing bij RC Gent. Dat wordt de eerste van drie wedstrijden op een week tijd.

Door een corona-opstoot bij Merelbeke begint FC Wetteren pas op speeldag twee aan de competitie in tweede nationale. Het opent op RC Gent, vorig seizoen nog vijfde in deze reeks. “Een puntje zou al heel mooi zijn”, reageert Matthias Van Peteghem. “Niet veel ploegen gaan op RC Gent winnen. Alles wat we daar kunnen rapen, is bonus. We zullen moeten wennen aan het feit dat we niet elke wedstrijd als favoriet beginnen. Het doel is om dit seizoen in tweede amateur te blijven. Iedereen is er zich van bewust dat we meer zullen moeten knokken. Iedere week spelen we een finale.”

Stevig drieluik

De verplaatsing bij RC Gent is het begin van een stevig drieluik. Woensdagavond komt Van Peteghem’s ex-club Merelbeke op derbybezoek – de wedstrijd die vorig weekend wegens een corona-opstoot nog werd uitgesteld – en zondag krijgt RFCW op Dasseveld OLSA Brakel over de vloer. Na maanden wachten op competitief voetbal volgen de matchen elkaar nu in sneltempo op. “Als voetballer speel je liever wedstrijden. Echt trainen zal er volgende week niet in zitten, maar deze situatie vinden wij dus niet zo erg. We hebben de voorbije weken en maanden genoeg getraind en zijn fysiek klaar. Het zijn bovendien speciale duels om naar uit te kijken. Ik werk bij de voorzitters van RC Gent en bij OLSA Brakel speelt een collega. Merelbeke blijft bovendien toch nog altijd een beetje mijn club omdat ik er de jeugd doorliep en doorbrak in het eerste elftal. Met vier op negen uit dit zware drieluik zouden we tevreden zijn.”

Stijgende lijn

Van Peteghem, die ook definitief de aanvoerdersband om de arm kreeg, profiteerde van het uitstel om fit naar Gent te kunnen trekken. “Net als de voorbije jaren sukkelde ik met kleine blessures in de voorbereiding. Ik werkte geen enkele wedstrijd aan honderd procent af en kreeg twee inspuitingen in de enkel. Het gaat in stijgende lijn en wat dat betreft kon dat weekje extra rust geen kwaad, al had ik natuurlijk liever zondag al Merelbeke getroffen.”