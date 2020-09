Massemse linde krijgt meer ruimte voor eeuwenoude wortels



Didier Verbaere

16 september 2020

15u30 1 Massemen De eeuwenoude linde op het Dorpsplein van Massemen krijgt extra ruimte voor zijn wortels. De boom werd in 2016 bekroond als Boom van het jaar en wordt sindsdien extra gesoigneerd. Op 5 oktober wordt de grond rond de stam extra uitgegraven en extra wortelruimte gecreëerd.

Bij een grondig onderzoek bleek de groeiplaats en beworteling een knelpunt voor de gezondheid van de eeuweling. Een oude boom zoals de linde heeft immers een doorwortelbare ruimte van minstens 100 kubieke meter nodig terwijl dat op dit moment amper een kleine 40 kubiek is in een sterk verdichte en schrale, voedselarme bodem.

Extra ruimte

“Op 5 oktober start het grote werk: het vergroten van de wortelruimte. Klassiek wordt dan de boomcirkel rondom groter gemaakt. Maar dat zou betekenen dat voor de kermiskraampjes (nog) minder plaats zou overblijven. Daarom worden de kasseien tijdelijk verwijderd en de schrale, arme grond wordt 2 meter diep uitgegraven. In de vrijgekomen ruimte worden boomkratten geplaatst die gevuld worden met kwalitatieve grond. Zo ontstaat er een ondergrondse ruimte waar de wortels optimaal kunnen groeien”, aldus het lokaal bestuur. In het najaar komen er aangepaste planten en bloembollen in de boomspiegel.

Eerder werd de grasmat rond de linde vervangen door een laag van lindehoutsnippers zodat regenwater beter kan insijpelen. Afgevallen bladeren blijven voortaan ook gewoon liggen en de bodem werd verrijkt met zeewier- en schelpenkalk én een paar emmertjes compostwormen. De werken worden gesubsidieerd door Onroerend Erfgoed.