Massemen zingt uit volle borst Didier Verbaere

12 juli 2019

22u54 3 Wetteren Op het Dorpsplein van Massemen ging vanavond Summer Boulevard van start met ‘Massemen zingt uit volle borst’. Het aanwezige publiek kreeg een zangboekje en zong mee met bekende Nederlandstalige en internationale hits.

Zaterdag gaat de Summer Boulevard reeds om 9 uur open voor een oldtimertreffen tussen de foodtrucks en drank- en eetstandjes. Alles staat zaterdag in het teken van retro en een band zorgt voor de beste Rockabillysongs. “En op zondag verwennen we de kinderen met leuke animaties, een clown, springkastelen, go-cart parcours en een eendjeskraam. Doorlopend is er ook rommelmarkt op en rond het kerkplein”. De toegang van deze driedaagse is gratis.