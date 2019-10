Mary and Max ten voordele van Tanderuis in CC Nova Didier Verbaere

03 oktober 2019

12u30 2 Wetteren Op woensdag 9 oktober wordt de film ‘Mary and Max’ vertoond in CC Nova te Wetteren. ‘Mary and Max’ is een ontroerende klei-animatie film voor volwassenen, gebaseerd op waargebeurde feiten.

De film, die bekroond werd met een Oscar, toont met humor en fantasie de zwarte randen van het leven. Een ontroerende ode aan een bijzondere vriendschap tussen twee buitenbeentjes. De opbrengst gaat integraal naar de Vzw Tanderuis in Melle, een thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme. “Het is een aangename manier om onze gebruikers, hun omgeving en het ruimere sociale netwerk te bereiken en meer bij te brengen over autisme”, aldus de Vzw. Tickets zijn te verkrijgen bij de thuisbegeleidster of via http://goo.gl/forms/iqj3IMUpKl