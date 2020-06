Markt 17 is eerste horecazaak die om middernacht de deuren weer opent Didier Verbaere

08 juni 2020

Wetteren Klokslag middernacht opende eet- en praatcafé Markt 17 op de Markt van Wetteren zondagnacht opnieuw en voor een uurtje de deuren. Na drie maanden verplichte sluiting was de goesting te groot bij uitbaters Björn en Annelien. Een 80-tal klanten stonden voor de deur te wachten voor hun eerste pint na de lockdown.

Door de versoepeling van de maatregelen mag de horeca op maandag 8 juni de deuren weer openen. En dus openden Björn en Annelien afgelopen nacht de deuren van hun zaak Markt 17 al even de deuren tot aan het verplichtte sluitingsuur van 1 uur. “Maar we hadden ongelooflijk veel goesting om onze klanten weer te zien”, klinkt het bij Björn en Annelien.

Om middernacht werd het lint aan het terras geknipt en mochten klanten weer binnen in hun vertrouwde kroeg. “Zo'n pint van de tap smaakt toch duizend keer beter dan een flesje thuis", zegt stamgast Wim. “Waarom we hier nu zijn? We hebben het ongelooflijk gemist om eens op café te kunnen gaan", zeggen drie vrienden in hun bubbel.

Een koppel reed zelfs 25 kilometer van Mariakerke naar Wetteren voor de opening. “We hadden het gehoord op VTM nieuws en hadden gewoon goesting om eindelijk nog eens op café te gaan”, lachen Silke en Lawrence uit Mariakerke. Om 00.45 uur was het feestje weer afgelopen en werd de laatste bestelling opgenomen. “Maar we zijn ongelooflijk content dat onze klanten terug zijn", besluit Annelien. Maandag om 8 uur verwacht ze de eerste klanten voor het ontbijt op de Markt.