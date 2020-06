Markt 17 heropent zondag om middernacht de deuren: “We hebben gewoon veel goesting” Didier Verbaere

06 juni 2020

12u51 4 Wetteren Markt 17 op de Markt van Wetteren heropent zondagnacht om middernacht voor een uurtje de deuren. “Omdat we gewoon veel goesting hebben en onze klanten aandrongen”, lachen Annelien en Bjorn van het café-eethuis.

Horecazaken mogen maandag opnieuw de deuren open. En maandag start om middernacht. Dus openen Björn en Annelien even de deuren tot het verplichte sluitingsuur om 1 uur. “Na drie maanden sluiting, hebben we gewoon enorm veel goesting om er weer in te vliegen. Noem het gerust onze algemene repetitie maar we zijn er klaar voor. En maandag staan we er opnieuw met het ontbijt om 8.30 uur”, zegt het koppel.

De zaak werd ondertussen herschikt, er is een nieuw terras gebouwd tijdens de lockdown en door het circulatieplan mogen ze ook het terras uitbreiden richting straat. Daar verdwijnen enkele parkeerplaatsen maar parkeren kan nog steeds op het middenplein. “Ik schat dat we binnen ongeveer een derde van onze capaciteit verliezen. Maar door het extra terras beschikken we nog steeds over 90 zitplaatsen op veilige afstand van elkaar. En reserveren hoeft niet”, besluit het koppel.