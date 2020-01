Marino is nieuwe Prins Carnaval Didier Verbaere

10u36 0 Wetteren In een bomvolle Gemeentelijke Feestzaal is Marino Rogghe (48) zaterdagnacht verkozen tot Prins Carnaval 2020. Hij haalde het nipt met 17 stemmen van tegenkandidaat Frans De Graeve (30).

Marino Rogghe, lid van WCV Jawadde, kreeg 250 stemmen achter zijn naam. Frans De Graeve van ’t Es t er over strandde op 213 stemmen en wil volgend jaar opnieuw zijn kans wagen. De nieuwe Prins Carnaval en arbeider in een houthandel zit van kindsbeen af in het Aalsterse Carnaval en deed voor het eerst een gooi naar de titel in Wetteren. Op 15 en 16 februari viert Wetteren Carnaval en is er de 63ste stoet op zondag.